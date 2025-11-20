Для воспитанников детского сада из Раменского прошел урок мужества

Занятие провели руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик, участник СВО Фома Овчинников и участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Ярослав Ребров. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Урок прошел в дошкольном отделении Раменской СОШ № 5 (детский сад № 3) и оставил у малышей неизгладимые впечатления. Детям показали снаряжение, рассказали о мерах безопасности, которые нужно соблюдать каждому, в том числе и на улице.

«На уроках мужества мы всегда делаем акцент на безопасном поведении в повседневной жизни. Ведь это залог сохранения жизни и здоровья детей и их родителей», — сказал Александр Кулик.

Участники урока мужества рассказали воспитанникам детского сада о том, что крайне важно слушать своих наставников и хорошо учиться, потому что эти знания обязательно пригодятся им в дальнейшей жизни.

В заключение встречи в игровой форме детям была рассказана история русских богатырей, которые защищали нашу Русь и стояли на страже мирной жизни русского народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.