Для участников СВО из Сергиева Посада провели экскурсию на предприятии «Фототех»

Экскурсию по производственным цехам предприятия «Фототех» компании «Эко-окна» провели для четверых участников СВО из Сергиево-Посадского округа. Участников СВО на предприятии сопровождали сотрудники администрации, отделения Фонда «Защитники Отечества» и Центра поддержки участников СВО и членов их семей. Подобные выездные ознакомительные акции проходят ежемесячно на разных производственных площадках округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На предприятии занимаются разработкой, производством и монтажом специального противопожарного и защитного остекления. Компания использует оборудование от мировых лидеров станкостроения, все производственные процессы автоматизированы. Здесь выпускают как типовые изделия, так и уникальную продукцию по запатентованным технологиям, не имеющую аналогов на российском и мировом рынке.

«Очень интересная и полезная экскурсия. Выпускают интересную продукцию высокого класса. Я бы хотел работать здесь. Вообще такие акции очень нужны», — сказал Дмитрий Крылов, ветеран СВО.

И.о. первого заместителя главы округа Светлана Гуркова добавила, что каждый участник СВО заслуживает особого внимания и заботы.

«Его опыт, закаленный на полях сражений, требует бережного отношения и внимательного подхода. Трудоустройству тех, кто вернулся с фронта — важная часть работы администрации Сергиево-Посадского округа. Эффективная государственная политика в сфере адаптации наших защитников и членов их семей важна не только для каждого конкретного гражданина, прошедшего через испытание войной, но и для всего российского общества в целом», — сказала Светлана Гуркова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.