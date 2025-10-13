Для семей участников СВО в Дмитровском округе организовали культурно-патриотический выходной
Фото - © Дмитровское отделение Комитета семей воинов Отечества по Московской области
12 октября Дмитровское отделение Комитета семей воинов Отечества по Московской области организовало для семей мобилизованных граждан мероприятие, сочетавшее культурный отдых, историческое просвещение и живое общение. Поездка в уникальное кафе-музей «Шкатулка времени» в усадьбе Апраксиных подарила участникам теплые эмоции и новые впечатления, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Инициаторами и организаторами события выступили руководитель Дмитровского отделения КСВО Кристина Веселкова и активистка штаба Екатерина Смирнова. Для гостей подготовили насыщенную программу, начавшуюся с погружения в советскую эпоху. В выставочной экспозиции кафе взрослые с ностальгией, а дети с интересом знакомились с артефактами недавнего прошлого, что позволило поколениям лучше понять друг друга.
Культурным центром вечера стал концерт артиста Театра на Таганке Александра Силаева. В его исполнении прозвучали легендарные песни Владимира Высоцкого, лирические композиции на стихи Сергея Есенина, а также авторские произведения.
Особый восторг, особенно у юных гостей, вызвала интерактивная часть программы, организованная при поддержке «Русской общины» и представителей Союза казаков России станицы «Дмитровская». Для всех желающих провели мастер-классы по метанию ножей, стрельбе из традиционного лука и винтовки. Ярким финалом стал показательный номер юных казаков, виртуозно продемонстрировавших искусство фланкировки — владения казачьей шашкой.
«Поддержка семей, чьи отцы, мужья и сыновья выполняют свой долг в зоне СВО, — это наш долг. Важно не только оказывать социальную помощь, но и дарить людям возможность отвлечься, пообщаться, почувствовать нашу общую поддержку. От всей души благодарю Комитет семей воинов Отечества за эту важную и нужную работу», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
По итогам встречи организаторы и представители казачества обменялись контактами для разработки и реализации совместного проекта, направленного на патриотическое воспитание подрастающего поколения Дмитровского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.