Для семей участников СВО в Дмитровском округе организовали культурно-патриотический выходной

12 октября Дмитровское отделение Комитета семей воинов Отечества по Московской области организовало для семей мобилизованных граждан мероприятие, сочетавшее культурный отдых, историческое просвещение и живое общение. Поездка в уникальное кафе-музей «Шкатулка времени» в усадьбе Апраксиных подарила участникам теплые эмоции и новые впечатления, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Инициаторами и организаторами события выступили руководитель Дмитровского отделения КСВО Кристина Веселкова и активистка штаба Екатерина Смирнова. Для гостей подготовили насыщенную программу, начавшуюся с погружения в советскую эпоху. В выставочной экспозиции кафе взрослые с ностальгией, а дети с интересом знакомились с артефактами недавнего прошлого, что позволило поколениям лучше понять друг друга.

Культурным центром вечера стал концерт артиста Театра на Таганке Александра Силаева. В его исполнении прозвучали легендарные песни Владимира Высоцкого, лирические композиции на стихи Сергея Есенина, а также авторские произведения.

Особый восторг, особенно у юных гостей, вызвала интерактивная часть программы, организованная при поддержке «Русской общины» и представителей Союза казаков России станицы «Дмитровская». Для всех желающих провели мастер-классы по метанию ножей, стрельбе из традиционного лука и винтовки. Ярким финалом стал показательный номер юных казаков, виртуозно продемонстрировавших искусство фланкировки — владения казачьей шашкой.

«Поддержка семей, чьи отцы, мужья и сыновья выполняют свой долг в зоне СВО, — это наш долг. Важно не только оказывать социальную помощь, но и дарить людям возможность отвлечься, пообщаться, почувствовать нашу общую поддержку. От всей души благодарю Комитет семей воинов Отечества за эту важную и нужную работу», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

По итогам встречи организаторы и представители казачества обменялись контактами для разработки и реализации совместного проекта, направленного на патриотическое воспитание подрастающего поколения Дмитровского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.