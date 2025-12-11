Директор Ассоциации ветеранов СВО: помогаем людям самореализовываться

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев сообщил, что организация помогает ветеранам самореализоваться через полезную для общества и страны работу.

Афанасьев отметил, что Ассоциация помогает ветеранам с трудоустройством, а также найти себя в патриотическом воспитании и развитии молодежи в России.

«Когда человек самореализуется, он остановится успешным. Он проявил себя в зоне боевых действий, и очень важно, чтобы эти ребята проявили себя и здесь, общество этого ждет. Общество ждет от ветеранов сплоченности, экспертности, и чтобы был результат», — сказал журналистам Афанасьев.

11 и 12 декабря в Москве проходит Всероссийский сбор ассоциации ветеранов СВО. Более 300 героев собрались на площадке, где обсуждают итоги работы крупнейших ветеранских объединений страны.

