Военный корреспондент Семен Пегов поделился историей 24-летнего шотландца ирландского происхождения, уроженца Глазго Джея Фрейзера. Боец с позывным Кельт служит в расчете пушки Д-20 на Константиновском направлении и входит в состав «Дикой дивизии Донбасса», сообщает Life.ru .

На правой руке у него татуировка «Свобода или СМЕРТЬ», а рядом — православный крест. Он пришел к православию после нескольких месяцев, проведенных в Сербии. До этого шотландец изучал теософию в Кембриджском университете.

По информации Пегова, на передовой плечом к плечу сражаются солдаты из Донбасса, Армении, Абхазии, а также иностранные добровольцы.

Фрейзер провел параллели между борьбой ирландцев за независимость и событиями «Русской весны», отметив, что принял решение об участии в конфликте после тщательного анализа. В Шотландии его выбор не получил поддержки ни от близких, ни от семьи.

