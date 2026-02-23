Детская художественная школа имени Бузовкина в Серпухове провела акцию «Портрет героя»

Ключевая идея проекта состоит в организации пространства для созидательного творчества и непосредственного диалога между юными художниками и людьми, посвятившими себя служению Родине. Гостем мероприятия стал заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, награжденный медалью Жукова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные художники сосредоточенно работали над созданием портрета непосредственно с натуры, стараясь уловить и запечатлеть каждую деталь. На протяжении всего творческого процесса Александр Худобкин делился с ребятами воспоминаниями о своем непростом боевом пути и годах службы. Это живое и искреннее общение позволило молодым авторам гораздо глубже прочувствовать внутреннюю силу и стойкость характера героя, что в итоге помогло им с особой точностью и искренностью передать эти качества в своих работах.

Такие акции проходят в Серпухове регулярно. Они способствуют укреплению связи поколений и через искусство приобщают детей к истории своей страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.