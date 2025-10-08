Детям серпуховских военнослужащих помогут подготовиться к контрольным работам

В Серпухове запущена важная социальная инициатива, призванная поддержать детей участников специальной военной операции. Четвероклассников, чьи отцы сейчас героически защищают Родину, безвозмездно подготовят к Всероссийским проверочным работам (ВПР), что станет значимой помощью в этот ответственный период обучения.

Инициаторами проекта выступили Единый центр поддержки участников СВО и их семей совместно с Центром милосердия имени святителя Николая Чудотворца. Цель акции — обеспечить комплексную поддержку детям в подготовке к итоговым контрольным работам, которые проводятся для школьников 4–8 классов для оценки уровня их знаний по образовательным стандартам.

Куратором подготовительной программы стала Галина Кривонос, опытный учитель начальных классов школы № 3, экскурсовод и волонтер. Под ее руководством 13 школьников будут готовиться по основным предметам ВПР: русский язык, математика, и по дополнительным — окружающий мир, литература.

Занятия будут проводиться на безвозмездной основе один раз в неделю в течение всего учебного года. Для обеспечения максимального удобства и доступности формат обучения выбран онлайн, что позволит детям заниматься в комфортных условиях, не отвлекаясь от основной школьной программы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.