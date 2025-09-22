Дети пострадали при ударе украинского БПЛА по машине под Белгородом

сегодня в 15:57

Гладков: 4 человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в поселке Северный беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего пострадали два ребенка», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что 8-летнюю девочку с осколочным ранением ноги и 12-летнего мальчика с баротравмой экстренно госпитализировали. В результате атаки киевского режима повреждения получили автомобиль и частный дом.

По словам губернатора, также беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде. В результате ЧП пострадал мужчина, которого с ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2.

Гладков добавил, что мужчина пострадал при атаке вражеского дрона в населенном пункте Новая Таволжанка. Его с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима после начала СВО.

