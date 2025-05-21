Десятую Парту Героя открыли в Чехове

Парту Героя открыли в Чехове в честь выпускника средней школы № 10 Игоря Филатова, погибшего в ходе СВО, сообщили в пресс-службе округа.

На торжественной церемонии присутствовали родственники Героя — мама Наталья Евгеньевна, вдова Татьяна Борисовна с маленьким сыном Денисом, глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, а также одноклассники Игоря, депутаты Совета депутатов, педагоги, участники «Движения первых» и юнармейцы.

Игорь Филатов родился в 2000 году в Амурской области. В возрасте 13 лет переехал с родителями в Чехов и пошел учиться в 10-ю школу. После ее окончания, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, где в ходе учебы проявил свои лучшие качества. Дважды он удостаивался чести участвовать в главном военном параде на Красной площади в День Победы. Завершив обучение в звании лейтенанта, Игорь продолжил службу в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в должности командира взвода.

В мае 2023 года у Игоря родился сын Денис, а уже в сентябре лейтенант был направлен в зону проведения специальной военной операции, где проявлял храбрость, доблесть и героизм, выполняя боевые задачи в Херсонской и Запорожской области и на Курском направлении.

25 января 2025 года Игорь Алексеевич Филатов героически погиб. Награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова.

«Игорь с курсантских лет жил принципами долга, патриотизма, заботился о своих товарищах. Он до конца сохранил преданность своему Отечеству, готовность к самопожертвованию, ушёл в бессмертие славным офицером», — сказал сослуживец Игоря гвардии майор А.Корсун.

«Большая трагедия для семьи, но вместе с тем огромная гордость за своего Героя. Сегодня Игорь стал продолжателем ратных подвигов Героя Советского Союза Степана Никитовича Воронина, имя которого носит школа, в которой он учился, и которая может гордится, что воспитала нового Героя современной России», — отметил Михаил Собакин.

Образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия», рассказывает нашим детям о земляках, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба над нами, ради свободы и независимости страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.