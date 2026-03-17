Депутаты в Химках 17 марта передали гуманитарную помощь участникам СВО

В Химках продолжается системная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Очередную партию помощи на передовую направили депутаты Галина Болотова и Надежда Смирнова. В груз включили вещи первой необходимости, продукты питания и медикаменты, а также детские письма и рисунки.

«Поддержка военнослужащих — это наша прямая ответственность. Мы обязаны обеспечить им надежный тыл и сделать все возможное, чтобы они чувствовали внимание и поддержку со стороны общества», — отметила Галина Болотова.

Она добавила, что такие акции помогают объединить жителей и поддержать моральный дух бойцов.

«Каждая отправка — это возможность передать тепло и заботу тем, кто находится на передовой, и показать, что их поддерживают и ждут дома», — подчеркнула Надежда Смирнова.

В администрации напомнили, что сбор и отправка гуманитарной помощи в Химках ведутся на постоянной основе. К инициативе присоединяются депутаты, волонтеры и жители округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.