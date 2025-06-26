Депутаты Люберец передали консервы, крупы и другие продукты для бойцов СВО

Депутаты совета городского округа Люберцы Вячеслав Калинин и Дмитрий Сухов передали гуманитарный груз благотворительному фонду «Домашний очаг» для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы передали гуманитарную помощь благотворительному фонду «Домашний очаг» его руководителю Марине Исаевой. Собранные вещи и необходимые продукты скоро отправятся бойцам в зону СВО. Кроме того, мы сами присоединились к волонтерам и помогли в изготовлении маскировочных сетей — каждая такая сеть может спасти жизни наших военных», — отметил Вячеслав Калинин.

Он добавил, что с руководителем фонда были обсуждены дальнейшие совместные проекты и подчеркнул, что помощь и поддержка тем, кто защищает страну, будут продолжаться.

«Депутаты привезли самое нужное — консервы, крупы и другие продукты для бойцов. Помочь собрать эту партию помогли магазины сети «Аппетит» — спасибо за отзывчивость. Все это уже скоро отправится на передовую вместе с очередной восстановленной машиной. Спасибо всем, кто рядом, кто помогает делом, словом, участием», — отметила Марина Исаева.

Активисты «Домашнего очага» уже изготовили более 25 тыс. окопных свечей и 200 маскировочных сетей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.