Депутаты Люберец передали гуманитарную помощь для участников СВО

Муниципальные депутаты фракции партии «Единая Россия» городского округа Люберцы Вячеслав Губин и Леонид Слонимский совместно с муниципальным координатором партийного проекта «Никольское воспитание» Марией Калугиной передали партию гуманитарной помощи для участников СВО в Николо-Угрешский монастырь. Об этом сообщила пресс-служба админиистрации городского округа.

«Передали гуманитарный груз — продукты питания и вещи первой необходимости — отцу Иннокентию. Он активно занимается доставкой грузов нашим бойцам на передовую», — рассказал сторонник «Единой России» Вячеслав Губин.

Во время встречи также обсудили дальнейшее взаимодействие и необходимые меры поддержки тех, кто нуждается в помощи.

«Выражаю благодарность всем неравнодушным жителям нашего округа за оказанную поддержку и помощь», — отметил Вячеслав Губин.

Напомним, ранее в рамках данного проекта партийцы организовали экскурсию для 17-ти подопечных благотворительного фонда «Много детства» в храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Дзержинском.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.