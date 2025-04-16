Депутат Жук: подмосковные контрактники получают достойную зарплату

Жители России часто обращаются в подмосковный центр отбора бойцов для службы по контракту, чтобы подписать договор с Минобороны и отправиться служить в зону специальной военной операции. Депутат Мособлдумы Владимир Жук рассказал, что регулярно общается с бойцами. Военные рассказали, что многие решились пойти служить, потому что понимали – государство позаботится и о них, и об их семьях.

«Я на постоянной связи с военнослужащими и их родными. Многие из тех, кто заключил контракт, мотивированы достойными денежными выплатами. В Подмосковье единоразовую выплату тем, кто заключит контракт с Минобороны, увеличили до 2,3 млн рублей. Но главное в разговоре с контрактниками – понимаешь, что это осознанный выбор: желание защитить свою страну, свою семью», - рассказал Жук.

О льготах

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Власти осуществляют всестороннюю поддержку родственников военных, что позволяет военнослужащим сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей.

В образовательной сфере дети военных получают приоритетное поступление в детские сады, школьникам предоставляется бесплатное питание, а абитуриенты имеют специальные квоты при поступлении в университеты. Более того, жены военнослужащих могут бесплатно получить психологическую помощь и пройти дополнительное обучение для улучшения профессиональной квалификации.

Пожилые родители бойцов СВО пройти медицинское обследование в государственных больницах в случае такой необходимости.

О центре отбора на службу по контракту

Фото - © Медиасток.рф

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 подписать контракт с Минобороны может любой житель России, желающий присоединиться к защите страны в зоне проведения СВО. Центр работает по принципу «единого окна»: будущим военным в одном месте оказывают всю стороннюю помощь для заключения контракта, начиная от организации медобследования, заканчивая оформлением документов.

Узнать подробнее, как подписать контракт с Минобороны, а также задать любой вопрос на эту тему можно по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.