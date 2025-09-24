сегодня в 15:17

Депутат Живцов передал гуманитарную помощь участникам СВО для подготовки к зиме

Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов передал гуманитарную помощь, необходимую участникам спецоперации для подготовки к зиме и непогоде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

«Готовим наших ребят на линии боевого соприкосновения к морозам и непогоде: закупаем зимнюю одежду, обувь, качественные спальные мешки, удобные тактические рюкзаки, полный комплект медикаментов первой помощи, одноразовую посуду в ассортименте, упаковки влажных салфеток, полотенец и другие необходимые в солдатском быту вещи», — сообщил Эдуард Живцов.

Также внимание уделяется тем позициях, которые ребята сами запрашивают. Это инструменты, строительные материалы, специальное оборудование и многое другое.

Ранее Эдуард Живцов завершил очередную поездку к линии боевого соприкосновения. Он привез участникам спецоперации необходимую гуманитарную помощь: дизельные и инверторные генераторы, рации, медикаменты, инструменты, камуфляж, берцы и другие важные для фронта вещи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.