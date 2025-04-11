Депутат Ждан обозначил приоритет при работе с участниками СВО

Одной из основных задач для властей Подмосковья на сегодняшний день является всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей. Такое мнение высказал депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

«Я часто встречаюсь с контрактниками. С теми, кто обращается за помощью, находимся на связи постоянно. Общаясь с ребятами, впечатляюсь тем уровнем патриотизма и ответственности, который они демонстрируют. Основная мотивация — желание защитить свою Родину и обеспечить будущее своим семьям», — отметил Ждан, подчеркнув, что поддержка семей военнослужащих для Подмосковья — одна из приоритетных задач.

Ушедшие служить по контракту жители Московской области могут спокойно выполнять свой долг и не переживать, как в это время живут их близкие. Власти сделали все возможное, чтобы создать работающие инструменты поддержки и оказывать всестороннюю помощь родственникам и семьям военных.

Родители военных получают ряд социальных льгот, могут получить медицинскую помощь в случае необходимости. Для детей также предусмотрен перечень услуг, направленных на поддержку. Малышам помогают вне очереди получить место в детских садах, детей-школьников бесплатно кормят в школе, а старшим детям помогают поступить в лучшие вузы страны в рамках выделенных квот.

«Служба по контракту открывает множество возможностей. Это стабильная работа, карьерный рост и уникальный опыт, который ценится в любых сферах гражданской жизни. Наши парни, выбирая контрактную службу, показывают пример настоящего служения своей стране, и я горжусь каждым из них», — подчеркнул депутат.

О выплатах

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Кроме социальных услуг все военнослужащие, подписавшие контракт о службе с Минобороны в Подмосковье, получают самую большую единовременную выплату в стране. На сегодняшний день в общей сложности она составляет 2 млн 300 тысяч рублей, где 1,9 млн рублей — региональная выплата, а остальная сумма начисляется из федерального бюджета.

Кроме этого, военные получают ежемесячную высокую зарплату, а также различные надбавки за выполнение определенного рода военных заданий и за полученные награды во время службы.

О едином центре отбора бойцов на службу в Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 подписать контракт с Минобороны может житель любого региона. Единый центр отбора бойцов на службу помогает всем желающим отправиться защищать родину пройти все необходимые медицинские обследования в одном месте, а также оформить документы и пройти боевую подготовку. Центр работает по принципу «единого окна» и предоставляет кандидатам в контрактники в том числе жилье и трехразовое питание на время оформление всех документов.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.