Депутат Ждан: мужчины идут служить на СВО ради будущего страны и семьи

Российские власти стремятся создать максимально выгодные условия для службы контрактников. Член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, депутат Михаил Ждан рассказал, что находится в постоянном контакте как с бойцами, так и с их семьями. Он не перестает восхищаться мужчинами, которые идут служить, потому что любят страну и хотят обеспечить своим семьям достойное будущее.

«Сегодня для нас первостепенно – оказывать всестороннюю помощь тем, кто участвует в СВО, и их близким. Я часто встречаюсь с участниками СВО, в том числе с теми, кто подписал контракт. Со всеми, кто обращается за помощью, нахожусь на связи постоянно. Общаясь с ребятами, восхищаюсь тем уровнем патриотизма и ответственности, который они демонстрируют. Основная мотивация – желание защитить свою Родину и обеспечить будущее своим семьям», – рассказал Ждан.

Власти заботятся о том, чтобы военные могли спокойно нести службу и быть уверенными, что с их семьями все в порядке. Именно поэтому система поддержки военнослужащих, в том числе по контракту, постоянно совершенствуется.

«Это не только денежное вознаграждение, но и социальные гарантии для самих бойцов, а также их родных. В том числе федеральные и региональные льготы. Например, освобождение от налога на имущество физлиц, 50% скидка на услуги ЖКХ, зачет пенсионного стажа в двойном размере, зачисление в вузы по квоте и многое другое», - рассказал депутат.

О деньгах

Государство заботится о том, чтобы труд российских военных оплачивался достойно. Именно поэтому минимальная зарплата контрактников начинается от 204 тыс. рублей. На такую сумму могут рассчитывать рядовые стрелки.

Финальная сумма ежемесячной зарплаты формируется в том числе с учетом звания военного. Например, командир отделения в звании сержант будет получать минимальную зарплату в размере 232 тыс. рублей, а заместитель командира взвода – командир отделения в звании сержант еще больше – 242 тыс. рублей. Также в зарплату будут учитываться выплаты за награды, если такие имеются, и за род выполненных задач.

Если боец в составе штурмовых отрядов смог освободить от присутствия противника несколько километров территорий, то за каждый такой километр к зарплате полагается выплата в размере 50 тыс. рублей. За захват или уничтожение вооружения или военной техники бойцы также получают доплату, которая начинается от 50 тыс. рублей.

При подписании контракта с Минобороны в Московской области военные разово получают помощь в размере 3 млн рублей. Эта выплата является одной из самых больших в стране. В общей сложности за первый год службы контрактники зарабатывают вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой минимум 5,5 млн рублей.

Помощь от государства

Военнослужащие по контракту, участвующие в специальной военной операции, получают широкий спектр социальных гарантий от государства. Правительство разработало комплексную программу поддержки как для самих бойцов, так и для членов их семей.

Семьи военнослужащих могут рассчитывать на различные виды помощи. Дети участников СВО имеют право на бесплатное питание в школах и льготное поступление в высшие учебные заведения по специальным квотам. Для супругов предусмотрены программы повышения квалификации, а родители бойцов при необходимости могут получить социальное обслуживание на дому на безвозмездной основе.

Также за контрактниками сохраняются их рабочие места на весь период службы. После завершения контракта военнослужащие имеют право на оплачиваемый отпуск, независимо от стажа работы в организации. Все эти меры принимаются, несмотря на то, что сами военнослужащие не выдвигают предварительных условий перед отправкой в зону СВО. Полный перечень предоставляемых мер социальной поддержки можно посмотреть здесь: контрактмо.рф.

«Убежден, что эти меры играют одну из ключевых ролей в поддержании боевого духа и мотивации наших героев. Кроме того, в рамках инициативы «Герои Подмосковья», разработанной по поручению президента России Владимира Путина и являющейся продолжением федерального проекта «Время героев», открываются новые горизонты для профессионального роста военнослужащих и на гражданском поприще. Эта программа предлагает реальные возможности для обучения, трудоустройства и дальнейшей поддержки. Основная задача – подготовка высококлассных, компетентных специалистов из числа участников СВО, которые смогут эффективно работать в государственных и муниципальных структурах Московской области. Уверен, что эта программа станет важным шагом на пути к реализации жизненных целей и планов наших героев», — добавил депутат Мособлдумы.

Центр отбора в Балашихе

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2 находится единый центр отбора кандидатов на службу по контракту, где желающим отправиться на службу предоставляют целый комплекс услуг. Будущие военные на время прохождения медкомиссии, оформления документов и на период курсов первой боевой подготовки получают временное жилье с комфортными условиями, а также трехразовое сбалансированное питание.

Сотрудники центра заботятся о том, чтобы бойцам было удобно оформлять все необходимые документы, а также получать консультации узких специалистов, консультации у врачей в одном месте. Так экономится время и повышается качество предоставляемых услуг.

Уникальность центра в том, что подписать контракт в Балашихе могут не только жители Московского региона, но и граждане из других российских регионов. Все положенные выплаты будут начисляться всем, кто будет допущен на службу по контракту.

Как подписать контракт

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.