Депутат Вшивцев рассказал, что мотивирует россиян отправляться на СВО

Российские мужчины активно подписывают контракты с Минобороны и отправляются в зону СВО в том числе потому, что прекрасно понимают, что родную страну, а также свои семьи и близких, нужно защитить от противника. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Владимир Вшивцев рассказал, что находится на постоянном контакте с военными и с их слов знает, что именно их мотивирует на службу по контракту.

«Общаемся в постоянном режиме. Мотивация – это, конечно, защита интересов нашей страны. Это в первую очередь. Все прекрасно понимают, какая сегодня ситуация. Тем более после того, что произошло в Курской области и, соответственно, то, что происходит сейчас на границе Брянской или Белгородской – есть основания еще больше укрепиться в своих решениях», — рассказал Вшивцев.

По словам депутата Мособлдумы, в Подмосковье и в настоящее время продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.

О мерах поддержки для контрактников

Власти России понимают, что работа военного – одна из самых ответственных и опасных в стране, поэтому не остаются в стороне и разрабатывают целый перечень мер поддержки, на которые могут рассчитывать не только контрактники, но и их семьи. По словам Вшивцева, компетентные специалисты создают льготы не только для тех, кто находится в зоне соприкосновения и их семей, но и для тех, кто уже получил статус ветерана боевых действий и прошел другие военные конфликты.

«Сейчас надо активно помогать ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Но в то же время при формировании законодательной базы нельзя забывать о том, что у нас есть те, кто имеет статус ветерана боевых действий и прошли другие военные конфликты. Это и Афганистан, и Чечня, и Сирия. Здесь нужно найти «золотую середину» в законодательстве, которая четко подразумевала бы, что основой является, прежде всего, статус ветерана боевых действий и наполнение этого статуса мерами социальной поддержки. Но на период проведения специальной военной операции, конечно, поддержка должна быть направлена на ребят, которые находятся в зоне СВО, и их семьи. Это безоговорочно», — отметил депутат.

Какие льготы уже существуют

Российские контрактники могут рассчитывать в том числе на то, что пока находятся в зоне проведения СВО, работодатели будут сохранять за ними рабочие места. На период службы трудовой договор не разрывается, а приостанавливается.

После возвращения к мирной жизни, бойцы СВО в течение полугода имеют право взять на работе оплачиваемый отпуск, несмотря на то, что не успели заработать соответствующий стаж в организации. Работодатель также не может уволить бойца в течение пяти месяцев с формулировкой «невыход на работу».

Кроме того, военные освобождаются от уплаты налогов, могут воспользоваться кредитными каникулами в банках, а также перечнем других услуг.

Семьи военных также могут рассчитывать на помощь. Возрастные родители могут проходить лечение в государственных больницах, жены могут получать психологическую помощь, а дети получают право на льготы в зависимости от возраста: младшие могут вне очереди получить место в детском саду, средние – могут бесплатно питаться в школах и посещать кружки, а также секции, а старшие – могут поступить в ведущие вузы страны по квоте.

О деньгах

Каждый военный ежемесячно получает высокую зарплату, размер которой начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит от звания, а также рода выполненных задач и наличия боевых, а также государственных наград. Если же боец подписал контакт с Минобороны в Московской области, то дополнительно и в разовом формате он получает 3 млн рублей в качестве поддержки, где 2,6 млн – из регионального бюджета, а остальная сумма выплачивается из государственной казны.

Как подписать контракт

Чтобы подписать контакт в Подмосковье, можно лично приехать в единый центр отбора бойцов в Балашихе, который находится на Восточном шоссе во владении 2. Там будущим военным предоставят временное жилье, трехразовое сбалансированное питание, а также помогут оформить все документы, пройти медкомиссию и курсы боевой подготовки под руководством опытных инструкторов.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.