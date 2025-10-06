Власти Московской области уделяют большое внимание вопросам помощи как бойцам СВО, так и их семьям. Совершенствование мер поддержки участников спецоперации и членов их семей — одна из приоритетных задач работы подмосковной Думы на осеннюю сессию, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия»Роман Володин.

«Мы с коллегами постоянно находимся на связи с военнослужащими и их семьями. Отдельное внимание уделяем гражданам, принявшим ответственное решение проходить службу по контракту», — рассказал Володин.

Среди тех, кто в настоящее время защищает родину, находятся в том числе жители Подмосковья. Узнать, как присоединиться к ним, можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

О мерах поддержки

Вопросы мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, добровольцев и их близких постоянно находятся в центре внимания государственных органов. Депутат лично следит за ситуацией, взаимодействуя с ними напрямую или через своих представителей.

Правительство Подмосковья стремится обеспечить максимальный комфорт для военнослужащих, чтобы те могли полностью сосредоточиться на выполнении воинского долга, поэтому оказывает всестороннюю поддержку их семьям, предлагая разнообразные программы помощи. К примеру, дети участников СВО имеют преимущества при поступлении в вузы, а ветеранам боевых действий предоставляется право на бесплатное получение земельного надела. Супруги бойцов могут получить новую профессию посредством специализированных курсов, а родители военнослужащих могут рассчитывать на медицинскую помощь и социальное обслуживание.

«Контрактная служба предоставляет военнослужащим ряд преимуществ. Во-первых, это стабильное финансовое обеспечение, которое позволяет обеспечить свою семью. Во-вторых, немаловажно, что военнослужащие получают доступ к социальным льготам и мерам поддержки. С полным перечнем мер поддержки всегда можно ознакомиться на сайте Московской областной думы», — отметил Володин.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, по адресу владение 2, функционирует объединенный центр, занимающийся набором контрактников для службы по контракту с Минобороны РФ. Этот пункт создан с акцентом на комфорт: предусмотрены условия для проживания и питания, организовано прохождение медицинской комиссии, а также предоставление консультаций специалистов, включая юристов и нотариусов. Кроме того, в центре работают опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, которые занимаются начальной подготовкой и обучением кандидатов. Ежедневно здесь регистрируются добровольцы как из Московской области, так и из других российских регионов. Организация процесса продумана до мелочей, что делает его понятным и доступным для всех.

Обратиться в этот центр могут граждане со всей территории России. Важно отметить, что заключение контракта с Минобороны в Балашихе на данный момент является наиболее привлекательным вариантом с финансовой точки зрения. При подписании контракта бойцы единовременно получают одну из самых крупных выплат в стране — 3 млн рублей. Эта сумма является единовременной выплатой и предоставляется в качестве дополнительной материальной поддержки, помимо регулярной заработной платы.

«Свою работу продолжает наш флагманский Центр отбора на службу по контракту в Балашихе. На базе центра созданы все условия, чтобы обучить и подготовить наших бойцов перед отправкой в зону специальной военной операции. Программа подготовки включает в себя огневую, тактико-специальную, инженерную, противодействие БПЛА», — рассказал депутат.

О деньгах

Военнослужащие, направленные для прохождения службы в район проведения специальной военной операции, обеспечиваются достойным ежемесячным заработком. Итоговый размер выплаты складывается из множества факторов, таких как полученные знаки отличия, специфика выполняемых заданий и присвоенное звание. Начальный уровень заработной платы установлен на отметке не менее 200 тыс. рублей.

За первый год несения службы, учитывая единоразовую выплату при подписании контракта, совокупный доход бойцов составляет не менее 5,5 млн рублей.

Уровень оплаты труда военнослужащих определяется их должностью и званием. Например, командир отделения в сержантском звании получает ежемесячно от 232 тысяч рублей, а сержант, занимающий должность заместителя командира взвода — от 242 тыс. рублей. При определении размера денежного довольствия также принимаются во внимание дополнительные начисления за имеющиеся награды и особенности выполняемой работы.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника. За месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10–15 человек. Такой формат выбран, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

