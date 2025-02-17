Депутат Володин: Мособлдума планирует совершенствовать меры поддержки бойцов СВО

Совершенствование мер поддержки наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, является одним из основных направлений работы Московской областной думы в 2025 году, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Роман Володин.

«В ходе встреч с участниками СВО в избирательных округах мы с коллегами получаем обратную связь и предложения по улучшению механизмов», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что в декабре Мособлдума приняла закон о предоставлении дополнительной выплаты взамен земельного участка участникам СВО из Подмосковья и их семьям в размере 500 тыс. рублей.

Право на получение выплаты имеют участники СВО, которые были удостоены звания Героя России или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации. Также выплата полагается ветеранам боевых действий и членам семьи погибшего военнослужащего.

Депутат добавил, что в Балашихе продолжает работу флагманский Центр отбора на службу по контракту. Здесь созданы все условия, чтобы обучить и подготовить бойцов. Программа подготовки включает в себя огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

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Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.