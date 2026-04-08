Депутат Шапкин: Подмосковье оказывает всестороннюю поддержку ветеранам СВО

«Специальная военная операция — это время испытаний, которое сплотило нашу страну. Наш священный долг — не только поддерживать наших воинов на передовой, но и оказывать всестороннюю, системную помощь ветеранам СВО и их семьям здесь, в Подмосковье», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что работа ведется на всех уровнях власти — от федерального до местного. Мособлдума последовательно реализует и усиливает эту политику на территории региона. Поддержка в Подмосковье ведется по нескольким ключевым направлениям, синхронизируя федеральные инициативы с региональными решениями:

Социальные и финансовые гарантии:

· В дополнение к федеральным выплатам, таким как 500 тыс. рублей взамен земельного участка для Героев и награжденных орденами, а также для семей погибших, они обеспечены адресной помощью;

· Для семей с детьми и самих участников СВО продлены кредитные каникулы на 2026 год;

· Действует расширенная льгота по транспортному налогу для всех участников СВО, продленная до конца 2026 года;

· Ветеранам и детям-инвалидам участников СВО, нуждающимся в особом транспорте, выделяется 24 тыс. рублей в год на услуги такси.

Здоровье, реабилитация и льготы для семей:

· Подмосковье обеспечивает право на стационарное социальное обслуживание для ветеранов-инвалидов I и II группы;

· Члены семей бойцов, проходящих реабилитацию, имеют право на бесплатные путевки для сопровождения;

· Для родственников участников СВО, находящихся на лечении, закреплено право на дополнительный отпуск до 35 дней;

· На региональном уровне вдвое сокращены сроки рассмотрения любых обращений от семей защитников в органы власти. Также им предоставлено право на внеочередной личный прием.

Образование, трудоустройство и юридическая помощь:

· Принят важный региональный закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Работодатели с численностью более 200 человек обязаны гарантированно предоставить им рабочее место;

· Участники СВО сохраняют работу на весь период нетрудоспособности после службы;

· Оказана бесплатная юридическая помощь (включая пасынков и падчериц), а для обращения в суд по ключевым вопросам отменены госпошлины.

«Мы регулярно организуем сбор и отправку гуманитарной помощи. Например, в рамках Московского областного форума „Садоводы Подмосковья“, проведенного комитетом по имущественным отношениям, природопользованию экологии, все собранные наборы провизии были напрямую отправлены на линию фронта. Мы также постоянно приглашаем ветеранов и их семьи на наши патриотические и экологические акции, чтобы они чувствовали нашу благодарность и включенность в жизнь региона», — отметил депутат.

Поддержка героев, в том числе тех, кто заключил контракт — это долгосрочная государственная задача, и мы в Московской области делаем все, чтобы наши защитники и их близкие получили максимальную опору и уверенность в завтрашнем дне, заключил Шапкин.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники на сегодняшний день получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

