Депутат Сергей Колунов отчитался о работе по поддержке участников СВО и их семей в 2024 году

Депутат Государственной Думы от 120-го округа Сергей Колунов представил отчёт о проделанной работе по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей в 2024 году. В рамках своей деятельности Колунов и его команда уделили особое внимание помощи военнослужащим и их близким, реализовав ряд значимых инициатив, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале .

За прошедший год при участии неравнодушных жителей округа было отправлено 40 тонн гуманитарной помощи на передовую и в новые регионы. Кроме того, была оказана помощь в ремонте дома семьи участника СВО из Истры.

Особое внимание было уделено работе Центра помощи СВО «Забота», где волонтёры за 12 месяцев сшили 500 брюк, 800 комплектов нижнего белья, более 2000 балаклав и шапок для военнослужащих.

С 2024 года начала свою деятельность Ассоциация ветеранов СВО Московской области, сопредседателем которой стал Сергей Колунов. Ассоциация призвана объединить усилия по поддержке ветеранов и их семей.

На законодательном уровне также продолжается работа по поддержке участников СВО. С начала спецоперации было принято 124 закона, из них 33 — в 2024 году. Депутат отметил, что «Единая Россия» вместе с другими парламентскими фракциями выстроила эффективную систему обеспечения военнослужащих и их семей всем необходимым. В текущем году приоритетными остаются вопросы жилья, расширения льгот и трудовых гарантий.

Сергей Колунов подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена, а поддержка участников СВО и их семей остаётся одним из ключевых приоритетов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.