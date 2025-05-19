Депутат Сердюкова: контрактников объединяет желание защитить Родину и семью

Все контрактники, участвующие в СВО, получают государственные и региональные выплаты, социальные гарантии и льготы. Однако, все они отмечают, что деньги для них не на первом месте, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова.

«У каждого свои мотивации, но всех добровольных защитников объединяет одно — желание защитить Родину, свою семью», — сказала Сердюкова.

Она добавила, что в своих округах часто общается с участниками спецоперации, заключившими контракт с министерством обороны РФ.

По ее мнению, причина роста популярности военной службы по контракту — в высоком общественном статусе, солидном соцпакете, перспективах сделать успешную карьеру. Сегодня служба по контракту открывает перед военнослужащими массу возможностей.

«Объем законодательных актов, отражающих меры поддержки контрактников и их семей, весьма значителен — это 120 федеральных законов и 60 региональных. И работа по актуализации и улучшению этих мер продолжается как на федеральном, так и региональном уровнях. Среди них — обеспечение школьников бесплатным питанием, устройство детей в детские сады и школы, льготная ипотека, квоты на бюджетные места в колледжах и вузах», — перечислила парламентарий.

Как уточнила Сердюкова, часть принимаемых законопроектов направлена на создание условий прохождения реабилитации. В Подмосковье успешно работают в этом направлении: ГБУСО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий „Ясенки“, центр реабилитации для инвалидов и ветеранов СВО с нарушением зрения и слуха на базе семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, центр реабилитации для участников СВО на базе „Протекс-центра“ в Коломне. Здесь оказывают помощь тем, кто нуждается в протезировании.

«Военная служба по контракту — это осознанное и профессиональное выполнение конституционной обязанности и долга по защите Отечества. Заключить контракт можно, например, в областном пункте отбора на контрактную службу в городском округе Балашиха», — отметила депутат.

Она рассказала, что в центре предоставляют трехразовое питание, обмундирование, проживание. Там оборудованы учебные классы, спортзал и уличный спортгородок. На время подготовки необходимых документов с потенциальными контрактниками проводят занятия опытные инструкторы и ветераны боевых действий по первичной воинской подготовке. Их учат обращению с оружием, оказанию медпомощи. Центр оборудован всей необходимой современной материальной базой.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 3 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — отметил Воробьев.