Депутат Раев: в Подмосковье контрактникам предлагают хороший соцпакет

Он добавил, что в регионе для бойцов СВО введены льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей, а еще разработаны специальные программы.

По его словам, за каждым депутатом Мособлдумы закреплены семьи военнослужащих, с которыми парламентарии всегда на связи и поддерживают их во всех вопросах.

«С военнослужащими, заключившими контракт, регулярно встречаемся во время их отпуска. По словам военнослужащих, контрактная служба — это осознанный выбор настоящего мужчины встать на защиту Родины, своих детей, своей семьи», — уточнил Раев.

О центре в Балашихе

Единый центр отбора бойцов на службу по контракту в подмосковной Балашихе располагается на Восточном шоссе во владении 2. Этот центр объединяет в себе консультации, медицинское освидетельствование и оформление документов. Здесь продумана каждая деталь — от современного оснащения до комфортной зоны ожидания, чтобы кандидаты чувствовали себя уверенно на всех этапах отбора.

«Благодаря продуманной организации время заключения контракта с Минобороны сокращается с недель до нескольких дней. При этом на каждом этапе кандидатов сопровождают компетентные специалисты, готовые ответить на любые вопросы — это особенно важно для тех, кто только начинает знакомство с военной службой», — добавил депутат.

На время медицинского обследования, оформления документов и прохождения курсов боевой подготовки под руководством опытных инструкторов будущие военные получают временное жилье и сбалансированное трехразовое питание. Сотрудники центра заботятся о военных и помогают решить все вопросы. В регионе и в настоящее время продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

О льготах

В едином центре отбора на службу по контракту в Подмосковье будущим военным рассказывают, на какие льготы они могут рассчитывать вместе со своими семьями. Так, младшие дети контрактников имеют право вне очереди получить место в детском саду, средние дети могут бесплатно питаться в школах, а также на безвозмездной основе посещать кружки и секции, а старшие дети могут поступать в лучшие вузы страны по специальной выделенной квоте. Жены бойцов могут проходить курсы профессиональной переподготовки и получать психологическую помощь, а родители — получают право на бесплатную соцпомощь на дому и возможность лечиться в государственных больницах при такой необходимости.

Также ряд льгот связан с уплатой налогов, оформлением кредитных каникул или приобретения жилья в ипотеку. Всю эту информацию можно получить в едином центре отбора бойцов в Балашихе.

О выплатах

При подписании контракта в Балашихе бойцам разово начисляют из федерального бюджета 400 тыс. рублей, а также еще 2,6 млн рублей из бюджета Московской области. Таким образом, только при заключении контракта военный получает одну из самых высоких по стране разовых выплат в качестве поддержки.

Кроме того, бойцы ежемесячно получают высокую зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. Финальная сумма формируется в зависимости от звания, рода выполненных задач, а также наличия боевых и государственных наград.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.