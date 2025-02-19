Депутат Раев: пункт отбора контрактников в Подмосковье работает как «одно окно»

Жители России все чаще подписывают контракты с Минобороны в подмосковном центре отбора кандидатов на службу, который работает в Балашихе. По словам депутата Мособлдумы Михаила Раева, главным преимуществом объекта является то, что он функционирует по принципу «одного окна».

Кандидаты на службу по контракту в одном центре получают информацию о том, какие документы потребуются, а также могут оформить их на месте. Кроме того, будущие военные проходят в центре первую боевую подготовку, что также упрощает процесс ухода на службу.

«Многие бойцы оценили индивидуальный подход к выбору места для прохождения службы, который позволяет формировать высокомотивированные, обученные подразделения, эффективно выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — рассказал Раев.

В настоящее время военные, подписавшие контракт с Минобороны в Московской области, получают самую большую единовременную выплату от региона – 1 млн 900 тысяч рублей. Также им полагается выплата в 400 тысяч рублей от государства. Таким образом, отправляясь служить, россиянин получает 2 млн 300 рублей в качестве поддержки. Кроме этих выплат, все бойцы получают ежемесячную зарплату, а если получают боевые или государственные награды, то еще и соответствующие надбавки. Дополнительные средства также начисляются, если военные выполняют определенные задачи в зоне соприкосновения.

Семьи контрактников не остаются без поддержки государства. Пока военные заботятся о безопасности страны, власти берут на себя заботу об их семьях. Пожилым родителям бойцов предоставляют возможность получать на дому социальную помощь, а также, при необходимости, в приоритетном порядке госпитализироваться на лечение в государственные больницы.

Дети военнослужащих получают поддержку на всех уровнях: младшие имеют право вне очереди зачислиться в детские сады, средние — бесплатно питаться в школе, а старшие могут поступить в ведущие вузы России по специальной квоте.

У жен военных есть возможность бесплатно получать психологическую помощь, получать поддержку в поиске работы и консультации по юридическим вопросам. Если возникают трудности с кредитами, то военные и их семьи могут оформить каникулы. Единственным исключением являются обязательства по алиментам — их придется исполнять в любом случае.

Пункт отбора военных на службу по контракту работает в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.