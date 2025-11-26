Депутат Подольска передал бойцам СВО стройматериалы, масксети и консервы

Депутат совета депутатов городского округа Подольск Евгений Исаев направил фуру с очередной партией гуманитарной помощи бойцам на передовую в зону проведения специальной военной операции. По просьбе земляка собрал крупную партию груза с утеплителем, маскировочными сетями и рыбными консервами и передал защитнику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ко мне обратился житель нашего микрорайона Кузнечики, заместитель командира батальона, гвардии подполковник Андрей Викторович с просьбой помочь нашим ребятам, которые сейчас на передовой в зоне СВО. От их быта и обеспечения порой зависит не меньше, чем от оружия. Принял решение приобрести за счет собственных средств крайне необходимые на сегодняшний день вещи и передал их нашим бойцам», — сказал Исаев.

Депутат собрал грузовую машину со строительным утеплителем и пленкой для обустройства быта и защиты от непогоды, пластиковыми еврокубами для обеспечения жизненно важного запаса чистой питьевой воды. Также добавил маскировочные сети и защитную сетку от БПЛА — то, что напрямую влияет на безопасность и жизнь воинов. Включил в гуманитарный груз партию рыбных консервов, влажные полотенца и салфетки, одноразовую посуду.

Исаев отметил, что для него это не просто благотворительность. Он считает своим долгом и долгом каждого из тех, кто в тылу, делать все возможное и невозможное для защитников.

«Они сражаются за наше будущее, а мы должны стать для них самым надежным тылом. Мы не можем стоять в стороне. Каждая переданная батарейка, каждая банка тушенки, каждый метр маскировочной сети — это наш с вами вклад в общее дело. Это наша совместная работа на Победу. Любая ваша помощь — будь то финансовая поддержка, помощь в закупке или доставке необходимых товаров — бесценна. Вместе мы сила! Победа будет за нами!» — заключил Исаев.

Депутат регулярно передает крупные партии консервов с возглавляемого им производства ООО «Русский рыбный мир» в Подольске, а также воду. За счет собственных средств приобрел и передал ноутбук для работы с БПЛА, два квадрокоптера МAVIC и многое другое.

В рамках проекта «Подольск — передовой» неоднократно присоединялся к акции по сбору гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации для освобожденных городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.