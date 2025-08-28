Депутат Пахомов: каждый участник СВО должен знать о своей социальной защищенности

Вопросы соцзащиты военнослужащих обсудил с будущими бойцами депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов в ходе своего визита в Центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе, передает пресс-служба партии.

Парламентарий приехал в центр как раз во время занятий. Часть обучающихся отрабатывала навыки тактической медицины, в других аудиториях шли занятия по управлению коптерами, минно-взрывному делу и обращению с оружием. Все занятия проходили под руководством опытных инструкторов и ветеранов СВО.

Как отмечают инструкторы, психологическая подготовка — важнейший вопрос. Внутренняя готовность к неожиданной ситуации, способность мобилизоваться в сложных условиях и в гражданской-то жизни лишней не будет, а в боевых условиях может стать единственным шансом на спасение.

«Пообщались с военнослужащими, заключившими контракт с Минобороны. Обсудили действующие меры поддержки, включая новые федеральные и региональные льготы для них и их семей. Важно, чтобы каждый из ребят знал о своей социальной защищенности и чувствовал надежный тыл», — отметил Сергей Пахомов.

Депутат передал центру 200 специальных бандажей, которые крайне необходимы в процессе интенсивной подготовки бойцов.

Подчеркнем, что «Витязь» — единственный в стране комплекс, где будущие контрактники получают полный спектр подготовки: от оформления документов и медкомиссии до углубленного изучения актуальных военных дисциплин. Этому способствует и отличная материально-техническая база.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.