Депутат Нилов: 100% мобилизация россиян вокруг СВО помогла бы приблизить победу

Для победы России в рамках спецоперации с первых дней ее проведения нужна была 100% общественная и политическая мобилизация, сообщил депутат Государственной думы Олег Нилов.

Парламентарий выразил свое мнение в ходе пресс-конференции на тему: «Ко Дню защитника Отечества: поддержка участников СВО».

«Я считаю, что такая мобилизация, которая нужна нам для приближения победы, конечно, произошла, но не все откликнулись, честно говоря. Волонтерские организации, общественники, депутаты работают над этим постоянно. Но, видимо, по разным причинам это не случилось на 100% массово. Если бы случилась 100% общественная и политическая мобилизация всего народа, прежде всего представителей власти, то победа уже была бы наша», — заявил Нилов.

Он рассказал, что отмечает изменения в сознании даже тех граждан, которые первые годы СВО были в пассивной позиции выжидающих. Нилов считает, что это может быть связано с недавними изменениями позиций ряда стран по украинскому вопросу.