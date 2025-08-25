Контрактная служба — это прежде всего стабильность. Также это официальная работа с достойной зарплатой, социальными гарантиями и льготами, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Владимир Жук.

Он подчеркнул, что в Подмосковье регулярно расширяют меры поддержки бойцов. Например, на последнем заседании весенней сессии депутаты приняли закон, который касается обращения участников СВО в органы власти. По нему срок рассмотрения сокращается с 30 до 15 дней. Еще много мер поддержки и для семей героев СВО, в том числе на первоочередное зачисление детей в детсады, школы и вузы, бесплатное питание и посещение кружков, секций и т. д.

«Важно, чтобы наши защитники знали, что их семьям оказывается всесторонняя поддержка. А главная задача самих бойцов — успешно выполнять все поставленные задачи. Служение Отчизне — почётное и глубокоуважаемое дело. Сегодня все чаще наши жители говорят спасибо тем, кто с оружием в руках защищает нас, нашу страну», — сказал Жук.

По его словам, встречи с военнослужащими и их семьями — обязательная часть работы каждого депутата в Подмосковье. Мотивация у всех бойцов разная, но основная причина — любовь к стране и желание служить Родине. Они говорят: «Хочу защищать Россию и кто, если не мы?».

«Мы регулярно, что называется, „сверяем часы“ с участниками СВО, в том числе с теми, кто выбрал службу по контракту. Такая обратная связь очень ценна и помогает нам совершенствовать меры поддержки», — уточнил парламентарий.

О центре в Балашихе

Единый центр отбора бойцов на службу по контракту в подмосковной Балашихе располагается на Восточном шоссе во владении 2. Этот центр объединяет в себе консультации, медицинское освидетельствование и оформление документов. Здесь продумана каждая деталь — от современного оснащения до комфортной зоны ожидания, чтобы кандидаты чувствовали себя уверенно на всех этапах отбора.

На время медицинского обследования, оформления документов и прохождения курсов боевой подготовки под руководством опытных инструкторов будущие военные получают временное жилье и сбалансированное трехразовое питание. Сотрудники центра заботятся о военных и помогают решить все вопросы. В регионе и в настоящее время продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

О льготах

В едином центре отбора на службу по контракту в Подмосковье будущим военным рассказывают, на какие льготы они могут рассчитывать вместе со своими семьями. Так, младшие дети контрактников имеют право вне очереди получить место в детском саду, средние дети могут бесплатно питаться в школах, а также на безвозмездной основе посещать кружки и секции, а старшие дети могут поступать в лучшие вузы страны по специальной выделенной квоте. Жены бойцов могут проходить курсы профессиональной переподготовки и получать психологическую помощь, а родители — получают право на бесплатную соцпомощь на дому и возможность лечиться в государственных больницах при такой необходимости.

Также ряд льгот связан с уплатой налогов, оформлением кредитных каникул или приобретения жилья в ипотеку. Всю эту информацию можно получить в едином центре отбора бойцов в Балашихе.

О выплатах

При подписании контракта в Балашихе бойцам разово начисляют из федерального бюджета 400 тыс. рублей, а также еще 2,6 млн рублей из бюджета Московской области. Таким образом, только при заключении контракта военный получает одну из самых высоких по стране разовых выплат в качестве поддержки.

Кроме того, бойцы ежемесячно получают высокую зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. Финальная сумма формируется в зависимости от звания, рода выполненных задач, а также наличия боевых и государственных наград.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

