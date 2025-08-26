Депутат Мособлдумы Живцов передал гуманитарную помощь участникам спецоперации

Депутат Московской областной думы Эдуард Живцов завершил очередную поездку к линии боевого соприкосновения. Он привез участникам спецоперации необходимую гуманитарную помощь: дизельные и инверторные генераторы, рации, медикаменты, инструменты, камуфляж, берцы и другие важные для фронта вещи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вернулся из крайней поездки к нашим бойцам. Помимо того, что ребята просили привезти — дизельные и инверторные генераторы, рации, медикаменты, инструменты, камуфляж, берцы и другое — решили порадовать их спелыми арбузами и сливами, сгущенным молоком с какао и кофе. Чтобы хоть немного обустроить их быт, привезли пластиковые столы и кресла — легкие и удобные, их легко перевозить», — сообщил Эдуард Живцов.

Депутат поблагодарил Эльдара Алиева, Наталью Казакову, женщин-волонтеров Храма Иоанна Богослова из Ликино-Дулева за сухие супы и наборы для вторых блюд, Ларису Пачкория за маскировочные пончо и антидроновые покрывала, Ирину Комарову и ее команду за маскировочные сети, Екатерину Широнину и ее команду из ZOV «Феникс» города Куровское.

«Каждый раз, когда мы с Андреем Ивановым отправляемся на линию боевого соприкосновения, наши друзья-волонтеры собирают для бойцов гуманитарную помощь. Всем неравнодушным и умелым, кто с самого начала СВО не жалеет сил и времени для наших ребят, низкий поклон», — отметил Живцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.