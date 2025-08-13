сегодня в 19:28

Депутат Мособлдумы встретился с участником спецоперации в мкр Новое Ступино

Заместитель главы округа Елена Генералова с депутатом Мособлдумы, членом фракции «Единая Россия» Андреем Голубевым и руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко встретилась с участником спецоперации Эдуардом и его близкими, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы округа вручила герою благодарственное письмо, альманах «Воинская доблесть», рассказывающий о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации, а также удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО.

«От главы округа Сергея Геннадьевича Мужальских и себя лично благодарю за службу и защиту интересов нашей страны», — сказала Елена Генералова.

Участники встречи обсудили ситуацию «за лентой», необходимую гуманитарную помощь семье героя и его сослуживцам, а также деятельность местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Низкий поклон вам и защитникам Отечества за мужество, самоотверженность, за ратный подвиг, — сказал Андрей Голубев. — Вместе с коллегами готовим проект по гарантированному трудоустройству ветеранов спецоперации, рассматриваем новые меры поддержки участников СВО и их семей».

Отметим, жители микрорайона Новое Ступино, волонтеры, члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО активно участвуют в помощи фронту: плетут маскировочные сети, собирают необходимые вещи и провизию. 9 Мая состоялось открытие памятника защитникам Отечества, построенного по инициативе жены участника спецоперации Оксаны Дегтяренко.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе 30. По телефонам: +7 (49-66) 42-14-68, +7 (49-66) 42-01-54, +7 (916) 333-26-16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.