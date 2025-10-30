Депутат Мособлдумы встретился с бойцами, проходящими восстановление после фронта

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин совместно с руководителем общественной организации поддержки материнства и детства «Родная душа» Натальей Черячукиной встретился с бойцами СВО, которые проходят восстановление. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В ходе встречи бойцы и их семьи получили подробные консультации по вопросам, касающимся юридической поддержки. Темами обращений стали — порядок оформления льгот и выплат, сроки получения компенсации за школьную форму, а также возможности организации детского досуга, включая бесплатные футбольные секции.

«Для нас крайне важно, чтобы семьи защитников Отечества чувствовали нашу постоянную поддержку. Сегодня мы детально разбирали каждую ситуацию, потому что за каждым вопросом стоит конкретная человеческая судьба. Наша задача — помочь разрешить все правовые и бытовые трудности, с которыми сталкиваются бойцы и их близкие», — подчеркнул Владимир Шапкин.

Особое внимание было уделено поддержке многодетных семей. Владимир Шапкин и Наталья Черячукина поздравили многодетных отцов с прошедшим Днем отца и вручили им памятные подарки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.