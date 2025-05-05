Депутат Мособлдумы Вшивцев рассказал о новой региональной поддержке бойцов СВО

На сегодняшний день в России существует внушительный пакет мер поддержки, на который могут рассчитывать бойцы СВО и их семьи, однако на достигнутых результатах власти страны не планируют останавливаться. Вопрос помощи военным остается приоритетным во всех субъектах РФ. Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев рассказал, что в Подмосковье новым законом бойцы СВО освобождены от транспортного налога на определенные виды машин.

«Региональные меры у нас также регулярно принимаются. В частности, последний закон, который мы приняли, — это освобождение от транспортного налога участникам специальной военной операции с двигателем мощностью до 200 лошадиных сил. Часть принимаемых законопроектов направлено на создание условий прохождения реабилитации. Потому что мы прекрасно понимаем, что приходящие из зоны специальной военной операции — это люди, которые прошли войну, и очень сложно перестроиться на мирные рельсы, войти в социум. И здесь те меры, которые приняты, они очень важны», — отметил депутат.

Бойцы СВО в настоящее время могут пройти реабилитацию в центрах «Ясенки» и «Мещеряков». «Протекс-центр» специализируется на протезировании и в совокупности создает уверенность того, что в тылу у военнослужащего тоже все надежно.

«Каждая семья участника СВО закреплена за депутатским корпусом, также с ними работают главы, есть штабы, есть центры сбора гуманитарной помощи, которые в том числе оказывают поддержку непосредственно нашим семьям. Ну и страховые вещи, которые заложены в контракте, это тоже определенная уверенность, что в сложных ситуациях государство не оставит человека один на один с теми проблемами, которые у него возникают», — добавил Вшивцев.

Льготы

При подписании контракта с Минобороны каждый военный может рассчитывать на ряд льгот. При необходимости военные могут приостановить исполнительные производства по просроченным делам за исключением алиментов. Они могут рассчитывать на кредитные каникулы и освобождение от налогов на определенное имущество. Судебные дела по гражданским, административным и арбитражным статьям также подлежат приостановке.

После возвращения по истечению контракта бойцы смогут вернуться на прежнюю работу или им помогут найти новую в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности.

Государство также заботится и о семьях военных, которые получают право на кредитные каникулы, возможность бесплатно водить школьников на кружки и секции, а у младших детей появляется возможность без очереди зачислиться в детский сад. Старшие дети имеют право поступить в ведущие вузы страны по льготам.

Выплаты

При подписании контракта в Подмосковье региональные власти выделяют в качестве единовременной меры поддержки 1 млн 900 тысяч рублей, а федеральные — 400 тысяч рублей. Каждый военный также получает высокую зарплату от 200 тысяч рублей. Финальная ежемесячная сумма определяется званием, наличием наград, а также выполнением определенного ряда задач.

Центр отбора на службу в Подмосковье

Подписать контракт с Минобороны в Московской области может любой россиянин вне зависимости от региона проживания. Единый центр отбора бойцов на службу по контракту находится в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Центр работает по принципу единого окна и оказывает услуги комплексно: от помощи с прохождением медкомиссии до оформления документов и предоставления жилья и питания.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.