Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Орлов рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

По словам депутата, военная служба по контракту является важной составляющей обеспечения безопасности нашей страны. Наши военнослужащие выполняют свой долг, защищая интересы и территориальную целостность государства.

«Это не просто работа, а осознанный выбор, связанный с ответственностью за будущее Родины. Всегда много говорили о повышении престижа профессии военного, о необходимости достойной оплаты их труда, поддержки их семей. Сегодня это может получить каждый гражданин, чувствующий в себе силы и призвание идти на службу по контракту. Это значимый шаг для каждого, кто стремится внести свой вклад в дело мира и стабильности в обществе», — пояснил Александр Орлов.

Депутат особо отметил и целый ряд мер поддержки, предусмотренных каждому контрактнику.

«Особый вид поддержки — социальные льготы, которые затрагивают сферы ЖКХ, образования, медицины и транспортного обслуживания. За последние годы приняты, в том числе Московской областной Думой, несколько десятков законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни и быта участникам СВО и их семьям. В этом нам помогает налаженная прямая связь с семьями военнослужащих», — поделился он.

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2,3 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

«Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях», — дополнил Орлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.