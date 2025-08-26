Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», Владислав Мирзоноврассказал о мотивации контрактников, действующих мерах поддержки для военнослужащих и их семей, а также о работе областного пункта отбора в Балашихе, передает пресс-служба партии.

«Работа с военнослужащими, в том числе с контрактниками, — одно из ключевых направлений деятельности депутатов Мособлдумы. Мы держим руку на пульсе, ежедневно взаимодействуя как с самими бойцами, так и с их семьями. Это включает в себя личные встречи, мониторинг потребностей, адресную помощь и законодательные инициативы, направленные на поддержку защитников Отечества. В ходе общения с контрактниками сразу видно, что это люди с сильным характером и осознанной позицией. Их мотивация разная, но основная причина всегда одна — готовность стоять на страже безопасности своей страны. Для кого-то решающим стало желание продолжить семейные традиции военной службы, для других — чувство долга перед Родиной, а кто-то видит в этом свое профессиональное призвание», — рассказал Мирзонов.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет особое внимание семьям военнослужащих.

«В моём округе на постоянном контроле находятся десятки семей участников СВО. Каждый их запрос — будь то бытовые вопросы, медицинская помощь или юридическое сопровождение — решается оперативно и в приоритетном порядке. Горжусь нашими героями и считаю своей обязанностью создавать все условия для того, чтобы они могли выполнять свой долг, зная, что о них и их близких заботятся», — пояснил парламентарий.

Отвечая на вопрос о выборе военной службы по контракту, Мирзоновподчеркнул, что это «осознанный и достойный выбор мужчины, стоящего на страже безопасности нашего Отечества».

«Существующие социальные гарантии и льготы позволяют воинам быть уверенными, что их интересы защищены, а их семья обеспечены всем необходимым. При прохождении службы можно освоить новейшую технику, получить ценные навыки и построить успешную карьеру, как во время службы, так и по возвращению домой. Служба учит преодолевать трудности и работать в команде. Это настоящая школа жизни для сильных и целеустремлённых людей. Наши воины — это элита страны. Служить России — значит быть примером для других, для наших будущих поколений», — добавил Мирзонов.

По словам депутата, на сегодняшний день действует целый комплекс мер поддержки: конкурентное денежное вознаграждение, расширенное медицинское обслуживание, включающее систему реабилитации после ранений и программы психологической помощи, образовательные льготы для героев и их детей и другие меры. Работа в этом направлении продолжается, каждое обращение военнослужащего или членов его семьи становится предметом особого внимания.

Отдельно парламентарий отметил удобство работы областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе, где реализован принцип «все в одном месте».

«Здесь кандидаты могут сразу подать документы, пройти полное медицинское освидетельствование, получить юридические консультации, оформить банковский счет и пройти профессиональное обучение. Такой принцип в разы ускоряет процесс заключения контракта и избавляет от необходимости посещения множества инстанций», — резюмировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.