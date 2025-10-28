Депутат Мособлдумы привез артефакты из Донбасса в музей войск ПВО в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал новые экспонаты, привезенные из Донбасса, музею ПВО в Балашихе. Среди артефактов — остатки сбитого дрона, который был уничтожен российскими бойцами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экспозиция, посвященная специальной военной операции, регулярно пополняется. Сегодня в музее можно увидеть трофейные гранатометы, противотанковый ракетный комплекс западного образца, украинские FPV-дроны и радиостанции, двигатели и головку самонаведения комплекса «Хаймарс», а также уникальные экспонаты, переданные бойцами спецподразделений. Всего собрано более 16 тысяч предметов.

В рамках поездки в ДНР Тарас Ефимов проводил очередную группа ребят из Донецка в Подмосковье для прохождения реабилитации, обучения и занятий спортом. Эту работу на протяжении нескольких лет ведет член правления Балашихинского отделения организации «Боевое братство» Виталий Иванов.

Для военнослужащих, участвующих в СВО, члены «Боевого братства» также передали специальные средства, мототехнику, бронежилеты, маскировочные сети, подарки от школьников и письма с пожеланиями.

«Спасибо всем волонтерам, которые не останавливаются и продолжают помогать нашим ребятам. Отдельная благодарность депутату Совета депутатов Балашихи Андрею Холоду за предоставленный транспорт», — отметил Тарас Ефимов.

Также депутат Мособлдумы передал 3 тонны гумпомощи в виде замороженных продуктов питания школе-интернату «Росток» и медикаменты медучреждениям Донбасса и волонтерам фонда «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.