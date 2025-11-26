Депутат Мособлдумы поздравил семью участника СВО с наступающим Днем матери в Балашихе

Тарас Ефимов поздравил супругу Александра Ирину, передал подарки и побеседовал с семьей о повседневных делах, успехах детей, и, конечно, о главе семьи, который в настоящее время находится в зоне СВО.

«Хочется выразить благодарность руководителю ветеранской организации микрорайона Заря Алексею Дедову и сотруднику территориального отдела по Южной Балашихе Виктору Гуцулу за помощь в организации этой встречи и создание доверительной атмосферы. Их вклад в решение вопросов, возникающих у семей военнослужащих, неоценим», — отметил Тарас Ефимов.

Ирина Пигалкина рассказала, что всегда поддерживает мужа и его выбор профессии. Ирина тоже решила работать в военной структуре, чтобы бы быть ближе к супругу.

«У нас нет таких разговоров, чтобы отказаться от службы, командировок. Надо — значит, надо. Это наша Родина, наш дом, который надо защищать. Как он сам говорит: „Если не я, то кто? Я умею воевать, и должен научить молодых парней, прежде чем они отправятся туда“. А я просто его люблю», — поделилась Ирина Пигалкина.

Супруги воспитывают четырнадцатилетнего Максима и девятилетнюю Ангелину. Мальчик увлекается 3д-моделированием и комиксами, а девочка — рисованием.

В Балашихе комплексно поддерживают участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. В Московской области реализуется более 70 мер социальной поддержки, подробнее ознакомиться с ними можно здесь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.