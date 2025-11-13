Депутат Мособлдумы помог волонтерскому центру в Орехово-Зуевском округе расширить возможности для поддержки бойцов СВО

Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов помог волонтерскому центру в городе Куровское Орехово-Зуевского округа расширить возможности для поддержки участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С первых дней проведения спецоперации Ирина Комарова посвятила себя плетению маскировочных сетей и сбору гуманитарной помощи для наших бойцов. К ней сразу же присоединились другие неравнодушные жители города Куровское, создав волонтерский центр под названием ZOV.

«Я не мог остаться в стороне, видя, как много сил и энергии вкладывают эти люди в общее дело — откликался на любую их просьбу о помощи», — рассказал Эдуард Живцов.

Со временем объемы закупок, изготовления и сбора всего необходимого для отправки на линию боевого соприкосновения значительно возросли. Помещения, в котором располагался их волонтерский центр, стало недостаточно. Ирина Комарова обратилась за помощью к депутату.

«Предоставил им складские помещения и место для продолжения их работы. Встретился с Ириной, показал новое пространство. Оно волонтерам подошло. На днях переедут. Поможем и в этом», — сообщил депутат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.