Депутат Мособлдумы передал центру «Витязь» симулятор ранений

За это время здесь подписали контракт и отправились выполнять задачи специальной военной операции десятки тысяч человек. В ходе визита парламентарий передал симулятор ранений для отработки навыков оказания первой помощи.

«Центр по праву называют одним из лучших в стране. Сегодня в этом убедился лично. Большое уважение инструкторам, которые имея за плечами боевой опыт, передают знания тем, кто принял решение защищать Родину. Обучение проходит на высоком уровне. Созданы все условия для работырежима „одного окна“. Когда человек может в одном месте подать документы, пройти медкомиссию, военную подготовку. Такой подход позволяет будущим бойцам не думать о том, когда и куда нужно поехать для сбора необходимых документов, а полностью посвятить отведенное время на усвоение информации, которая в будущем поможет спасти не только собственную жизнь, но и жизнь товарищей» — поделился впечатлениями Александр Орлов.

В центре особое внимание уделяют огневой и инженерной подготовке, а также основам боевого взаимодействия и тактической медицине. Будущим бойцам важно уметь не только помочь себе, но и правильно эвакуировать пострадавших. Теперь инструкторы вместе с будущими контрактникамисмогут отрабатывать технику оказания первой помощи на специальном манекене, который повторяет строение человека.

«Мы вместе с соратниками „Единой России“ регулярно отправляем гуманитарные грузы в зону СВО. Помогаю семьям наших Героев. Когда узнал, что центру был необходим симулятор ранений для отработки навыков оказания первой помощи, не смог остаться в стороне. Сегодня вручил его инструкторам, которым теперь будет проще показывать ребятам, как действовать в экстренных ситуациях. Манекен многофункциональный — можно отрабатывать и легочные ранения, и научиться останавливать кровь. Несмотря на то, что обучение в центре уже проходит на высоком уровне, нет предела совершенству. Будем и дальше выявлять потребности, и помогать», –подытожил Александр Орлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.