Депутат Мособлдумы Лобышева: меры поддержки для контрактников достаточно обширны

«Во-первых, он позволяет упростить процесс набора и значительно сократить время ожидания. Благодаря этому центру можно получить актуальную информацию о службе и поддержке, также там могут подготовить желающих к службе более профессионально и эффективно», — объясняет парламентарий.

Она подчеркнула, что меры поддержки для контрактников достаточно обширны, однако всегда есть возможность для улучшения. Мособлдума следит, чтобы военнослужащим и их семьям предоставляли качественные медицинские услуги, жилье и социальные гарантии.

По словам депутата, служба — это не только личная ответственность контрактника, но и большая нагрузка на его семью. Это решение позволит обеспечить равные права для всех детей, независимо от того, кто именно выполняет родительские функции. Также депутаты Мособлдумы расширили круг получателей этой меры на супругов, родителей, усыновителей и теперь даже пасынков и падчериц.

В этом году, посвященном защитникам Отечества, Мособлдума приняла важный закон об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Теперь для работодателей с численностью работников свыше 200 человек установлена квота на прием одного ветерана боевых действий на гарантированное рабочее место. Это значит, что работодатель должен будет фактически трудоустроить ветерана, заключив с ним трудовой договор.

Кроме того, депутаты приняли решение о приоритетном заключении социальных контрактов с многодетными семьями и участниками СВО. Также расширена категория получателей выплаты в размере 500 тыс. рублей взамен земельного участка для семей участников спецоперации.

«Забота о наших военнослужащих и их близких — это наш приоритет. Каждый боец и его семья должны чувствовать нашу поддержку и заботу», — заключила Лобышева.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 функционирует единый центр набора желающих на службу по контракту с Минобороны. Здесь созданы максимально комфортные условия: организовано проживание, питание, можно пройти медицинское обследование и получить консультации специалистов, в том числе юриста и нотариуса.

В центре работают опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые проводят начальную подготовку и обучение кандидатов. Ежедневно пункт отбора принимает добровольцев из Московской области и других регионов страны.

Подать документы в пункт отбора могут граждане из любого российского региона. При этом заключение контракта с Минобороны именно в Балашихе особенно выгодно, так как здесь выплачивается одно из самых крупных единовременных пособий в стране — 3 млн рублей. Эта сумма предоставляется единовременно, помимо заработной платы, в качестве дополнительной поддержки.

О деньгах

Каждый военнослужащий, направляемый в зону проведения СВО, получает достойную ежемесячную оплату труда. Окончательный размер заработной платы определяется с учетом имеющихся наград, характера выполняемых задач и воинского звания. При этом минимальный размер денежного довольствия составляет 200 тыс. рублей в месяц.

За первый год службы, учитывая единовременную выплату при подписании контракта, военнослужащие получают не менее 5,5 млн рублей.

Размер заработной платы зависит от занимаемой должности и присвоенного звания. Например, командир отделения в звании сержанта получает от 232 тыс. рублей в месяц, а сержант, занимающий должность заместителя командира взвода, — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и особые условия службы.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.