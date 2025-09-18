Добровольная военная служба по контракту — это не просто подписать договор и отправится на фронт. Это принятие на себя большой ответственности: быть готовым применить силу, способную повлиять не только на собственную судьбу, но и на судьбы окружающих, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков.

«В нашем мире, где преобладает стремление к комфорту и безопасности, контрактная служба является осознанным вызовом. Это вызов собственным возможностям и будущему. Избрав данный путь, человек становится личностью, способной нести ответственность за свою страну», — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что чем больше доброволец отдает служению своей стране, тем больше она возвращает ему. Это знания, навыки и уверенность, которые невозможно получить в условиях кабинетной работы. Служба формирует умение противостоять трудностям, оперативно их разрешать и доводить начатое до конца, поскольку боевая обстановка исключает возможность отсрочки.

По словам депутата, служба по контракту развивает способность к быстрой ориентации в сложных ситуациях, эффективной работе в коллективе и решению задач повышенной сложности. Данные компетенции востребованы не только в военной сфере, но и высоко ценятся в любой гражданской профессиональной деятельности.

Депутат отметил, что в настоящее время активно взаимодействует с ветеранами СВО, являясь преподавателем курса в РАНХиГС для лиц, выбравших после фронта управленческую карьеру. Все перечисленные аспекты Легков наблюдает на примере своих слушателей.

«Наиболее поразительное для меня качество военнослужащих — отсутствие страха перед переменами. Они обладают глубоким пониманием того, что право выбора всегда остается за ними», — заявил он.

При общении с военнослужащими депутат пришел к выводу, что данный путь предназначен для тех, кто способен преодолеть страх и нерешительность, кто внутренне готов отстаивать интересы как своей семьи, так и государства.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 находится единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны. Пункт сделан максимально удобным — организовано проживание, питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию специалистов, в том числе юриста, нотариуса. Также в пункте отбора работают профессиональные инструкторы, ветераны боевых действий, для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Ежедневно здесь принимают добровольцев из Подмосковья и других регионов России. Все удобно и понятно организовано.

Обратиться в пункт отбора могут жители всех регионов России. Более того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Балашихе, так как при заключении контракта бойцы разово получают одно из самых высоких по стране разовых пособий — 3 млн рублей. Эта сумма выплачивается вне зарплаты в разовом формате в качестве поддержки.

О зарплате и выплатах

Каждый боец, отправившийся служить в зону СВО, ежемесячно получает высокую зарплату. Финальная сумма формируется с учетом наград, рода выполненных задач и звания. Но минимальная зарплата начинается от 200 тыс. рублей.

Бойцы за первый год службы, включая единовременную выплату при заключении контракта, получают не менее 5,5 млн рублей.

Зарплата военных зависит от должности и звания. Так, командир отделения в звании сержанта ежемесячно зарабатывает от 232 тыс. рублей, а сержант на должности заместителя командира взвода — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и специфику выполняемых задач.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.