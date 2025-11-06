Депутат Мирзонов: Мособлдума уделяет особое внимание семьям военнослужащих

«Работа с военнослужащими, в том числе с контрактниками, — одно из ключевых направлений деятельности депутатов Мособлдумы. Мы держим руку на пульсе, ежедневно взаимодействуя как с самими бойцами, так и с их семьями. Это включает в себя личные встречи, мониторинг потребностей, адресную помощь и законодательные инициативы, направленные на поддержку защитников Отечества», — рассказал парламентарий.

По его словам, в ходе общения с контрактниками сразу видно, что это люди с сильным характером и осознанной позицией. Их мотивация разная, но основная причина всегда одна — готовность стоять на страже безопасности страны. Для кого-то решающим стало желание продолжить семейные традиции военной службы, для других — чувство долга перед Родиной, а кто-то видит в этом свое профессиональное призвание.

Особое внимание региональные власти уделяют семьям военнослужащих. В округе Мирзонова на постоянном контроле находятся десятки семей участников СВО. Каждый их запрос — будь то бытовые вопросы, медицинская помощь или юридическое сопровождение — решается оперативно и в приоритетном порядке.

«Горжусь нашими героями и считаю своей обязанностью создавать все условия для того, чтобы они могли выполнять свой долг, зная, что о них и их близких заботятся», — отметил депутат.

На сегодняшний день действует целый комплекс мер поддержки: конкурентное денежное вознаграждение, расширенное медобслуживание, включающее систему реабилитации после ранений и программы психологической помощи, образовательные льготы для героев и их детей и др. Работа в этом направлении продолжается. Каждое обращение военнослужащего или членов его семьи становится предметом особого внимания, заключил Мирзонов.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 функционирует единый центр набора желающих на службу по контракту с Минобороны. Здесь созданы максимально комфортные условия: организовано проживание, питание, можно пройти медицинское обследование и получить консультации специалистов, в том числе юриста и нотариуса.

В центре работают опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые проводят начальную подготовку и обучение кандидатов. Ежедневно пункт отбора принимает добровольцев из Московской области и других регионов страны.

Подать документы в пункт отбора могут граждане из любого российского региона. При этом заключение контракта с Минобороны именно в Балашихе особенно выгодно, так как здесь выплачивается одно из самых крупных единовременных пособий в стране — 3 млн рублей. Эта сумма предоставляется единовременно, помимо заработной платы, в качестве дополнительной поддержки.

О деньгах

Каждый военнослужащий, направляемый в зону проведения СВО, получает достойную ежемесячную оплату труда. Окончательный размер заработной платы определяется с учетом имеющихся наград, характера выполняемых задач и воинского звания. При этом минимальный размер денежного довольствия составляет 200 тыс. рублей в месяц.

За первый год службы, учитывая единовременную выплату при подписании контракта, военнослужащие получают не менее 5,5 млн рублей.

Размер заработной платы зависит от занимаемой должности и присвоенного звания. Например, командир отделения в звании сержанта получает от 232 тыс. рублей в месяц, а сержант, занимающий должность заместителя командира взвода, — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и особые условия службы.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

