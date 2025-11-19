Депутат Коркин: Подмосковье попало в лидеры тех, кто поддерживает бойцов СВО

Решение подписать контракт с Минобороны и отправиться служить в зону проведения специальной военной операции (СВО) в настоящее время принимают сильные духом люди, которые выражают таким образом самую весомую гражданскую позицию. Такое мнение высказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин, отметив, что Подмосковье вошло в число лидеров, которые поддерживают бойцов СВО максимальным количеством социальных мер.

По словам Коркина, служба по контракту с Минобороны РФ, особенно в зоне СВО, — это прямая дорога к профессиональному росту и самое весомое выражение гражданской позиции.

«Московская область — среди лидеров по количеству мер поддержки для бойцов СВО и их семей. Участники СВО могут быть уверены в сохранности своих рабочих мест, за ними законодательно закреплено право на возвращение к трудовой деятельности. Кроме того, время прохождения службы засчитывается в пенсионный стаж в двойном размере, что формирует уверенность в будущем», — рассказал Коркин.

О льготах

Участники СВО освобождены от уплаты подоходного налога в нескольких важных случаях. Например, НДФЛ не взимается с денежных выплат и имущества, которые военнослужащие получают безвозмездно во время прохождения службы. Также налог не начисляется, когда банковские учреждения списывают задолженности по кредитам и займам участников СВО.

От налогообложения освобождена материальная поддержка со стороны работодателей, направленная на помощь раненым бойцам, пострадавшим от травм, либо на оплату их медицинского лечения после участия в боевых действиях. Родственники погибших военных также не обязаны платить подоходный налог с денежных средств и имущества, полученных в связи с гибелью близкого человека на СВО.

Кроме того, ряд льгот распространяется на семьи бойцов СВО. Младшие дети военных могут вне очереди получить места в детских садах, школьники бесплатно питаются в образовательных учреждениях, а также могут посещать безвозмездно кружки и секции. А старшие дети могут поступить в высшие образовательные учреждения в рамках действующих квот.

О деньгах

Все участники СВО обеспечиваются конкурентным ежемесячным вознаграждением за свою службу. Итоговая сумма выплат зависит от полученных знаков отличия, специфики возложенных обязанностей и воинского звания. При этом гарантированный наименьший уровень финансового обеспечения составляет 200 тыс. рублей ежемесячно.

«Наряду с социальными гарантиями, важнейшим направлением остается финансовая поддержка. Также военнослужащие могут воспользоваться кредитными каникулами. Их дети имеют преимущественное право при зачислении в детские сады и школы, а также на бесплатное питание там. Служба по контракту в Подмосковье — это не только почетная миссия, но и гарантия стабильного финансового положения. Порядка 5,5 млн рублей полагается каждому контрактнику за первый год с учетом выплат правительства Московской области и министерства обороны», — рассказал депутат.

Итоговый объем денежного содержания определяется занимаемой позицией и присвоенным рангом. К примеру, командир группы в ранге сержанта получает от 232 тыс. рублей в месяц, а сержант, исполняющий обязанности заместителя командира взвода, — от 242 тыс. рублей. При определении размера довольствия также принимаются во внимание дополнительные начисления за заслуги и особенные обстоятельства несения службы.

О центре отбора

Коркин напомнил, что в подмосковной Балашихе работает уникальный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

«Здесь мужчины могут пройти сразу все этапы: от медицинского осмотра до начальной военной подготовки, включая азы тактической медицины. Также предусмотрено питание и проживание», — добавил депутат.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру 117 с мобильного телефона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

