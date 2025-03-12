Депутат Колунов обсудил в Шаховской соцподдержку пенсионеров и помощь участникам СВО

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов встретился с участниками программы «Активное долголетие» в Шаховской, где рассказал о законодательных инициативах, направленных на поддержку людей «золотого» возраста. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале .

Одной из ключевых тем обсуждения стала индексация пенсий. С 2025 года работающие пенсионеры будут получать индексацию наравне с неработающими — два раза в год. Соответствующий закон был разработан партией «Единая Россия» совместно с Правительством по поручению Президента.

Кроме того, с 1 января 2025 года военные пенсионеры получат индексацию пенсий на 9,5%. Закон, единогласно поддержанный всеми парламентскими фракциями, затронет около 1,2 миллиона человек. Доплаты за январь и февраль планируется произвести уже в текущем месяце.

Сергей Колунов также отметил, что федеральный бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, принятый осенью 2024 года, обеспечивает выполнение всех социальных обязательств и отвечает на вызовы, стоящие перед страной.

Отдельное внимание было уделено инициативам местных жителей. В Серединском ДК участники программы «Активное долголетие» организовали центр помощи участникам специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, шьют нательное бельё и изготавливают сухой душ. Депутат пообещал поддержать их усилия, подключив к проекту программу «Забота» и Ассоциацию ветеранов СВО Московской области, чтобы обеспечить активистов необходимыми материалами.

«Герои настоящие!» — подчеркнул Сергей Колунов, выразив благодарность за их вклад в общее дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.