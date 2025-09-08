Депутат Керселян рассказал об удобстве центра отбора бойцов в Балашихе

Керселян: двери центра отбора на службу в Балашихе открыты для всех россиян

В подмосковной Балашихе работает единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. Член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Сергей Керселян рассказал, что обратиться в этот центр могут мужчины из любого региона России, которые решили отправиться в зону проведения специальной военной операции для помощи и защиты страны.

«Заключив здесь (в Балашихе – ред.) контракт с Минобороны, бойцы получают возможность пройти подготовку по современным методикам и служить в подразделениях, эффективно решающих задачи в зоне СВО», - отметил Керселян.

О центре

Центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны находится в Балашихе на Восточном шоссе, во вл. 2. Специализированный центр предоставляет соискателям широкий спектр сервисов. На период медицинского освидетельствования, оформления необходимых документов и прохождения начальной военной подготовки будущим военнослужащим предоставляется комфортное временное проживание и полноценное трехразовое питание.

Персонал центра стремится к тому, чтобы процесс оформления документов и получения консультаций от профильных специалистов, а также медицинских работников был максимально удобным и доступным в одном месте. Это позволяет сэкономить время и повысить эффективность предоставляемых услуг.

Особенность этого центра заключается в том, что заключить контракт в Балашихе могут не только жители Москвы и области, но и граждане из других субъектов России. Все причитающиеся выплаты гарантируются всем, кто будет принят на контрактную службу.

О выплатах

При заключении контракта с Минобороны в Московской области бойцы разово получают 3 млн рублей в качестве поддержки. Кроме одного из самых высоких разовых пособий по стране, бойцы СВО также получают высокую зарплату.

«Московская область обеспечивает воинам серьезные меры поддержки. Так, единовременная выплата при заключении контракта составляет 3 миллиона рублей. Кроме того, бойцам гарантирована стабильная и достойная зарплата, включая выплаты за успешное выполнение боевых задач», — рассказал Керселян.

Начальный уровень зарплаты для военнослужащих, заключивших контракт, составляет от 204 тысяч рублей. Этот минимум положен рядовым на стрелковых должностях.

Итоговая сумма заработной платы в месяц определяется, в частности, исходя из воинского звания. К примеру, сержант, занимающий должность командира отделения, получит не менее 232 тысяч рублей, а заместитель командира взвода – командир отделения в сержантском звании – еще больше, 242 тысячи рублей. Помимо этого, при расчете зарплаты принимаются во внимание выплаты за полученные награды, при их наличии, и за характер выполняемых задач.

В общей сложности за первый год службы вместе с единовременной выплатой при подписании контракта бойцы получают минимум 5,5 млн рублей.

О льготах

Керселян отметил, что военнослужащие по контракту получают целый комплекс социальных гарантий – это сохранение рабочего места на весь срок службы, возможность академического отпуска для учащихся, а также всесторонняя медицинская помощь и реабилитация в наших госпиталях Подмосковья.

Также военнослужащие, прошедшие службу, имеют приоритетное право на трудоустройство в государственных учреждениях благодаря участию в проектах «Время Героев» и «Герои Подмосковья». Для семей участников боевых действий предусмотрен ряд социальных гарантий. В частности, дети имеют преференции при зачислении в высшие учебные заведения, обеспечиваются бесплатным питанием в школах и получают льготные путевки в детские оздоровительные лагеря.

«Партия «Единая Россия» выбрала своим приоритетом в работе поддержку семей участников СВО, поэтому я, как и мои коллеги-единороссы, с самого начала спецоперации на связи с женами и матерями военнослужащих. Они знают номер моего мобильного телефона и могут в любое время со мной пообщаться на любые темы. Я курирую 16 таких семей в г. Королев и 29 – в г. Ивантеевка, постоянно отслеживаю их потребности и содействую в решении возникающих вопросов», - рассказал депутат.

Как подписать контракт

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.