Депутат Керселян: контрактники эффективно выполняют задачи в зоне СВО

Расположенный в Балашихе Московский областной центр отбора бойцов на военную службу по контракту позволяет мужчинам, принявшим решение заключить контракт, попасть в подразделения, которые эффективно выполняют боевые задачи в зоне СВО и повысить их боеспособность, заявил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Керселян.

Он отметил, что в центре организован принцип «одного окна». Кандидаты на службу по контракту могут получить консультацию юриста и представителя банка, по необходимости оформить документы. Кроме того, будущие военные оттачивают в центре навыки огневой, тактико-специальной, инженерной подготовки, тактической медицины, управления БПЛА.

В настоящее время военные, подписавшие контракт с Минобороны в Московской области, получают самую большую единовременную выплату от региона — 1 миллион 900 тысяч рублей. Также им полагается выплата в 400 тысяч рублей от государства. Таким образом, отправляясь служить, контрактник получает 2 миллиона 300 рублей в качестве поддержки, напомнил Керселян. Кроме этих выплат, бойцы могут рассчитывать на ежемесячную зарплату и надбавки за боевые или государственные награды, а также успешное выполнение боевых задач в зоне СВО.

«Партия „Единая Россия“ выбрала своим приоритетом в работе поддержку членов семей участников СВО, поэтому я, как и мои коллеги единороссы, с самого начала спецоперации на связи с женами и матерями военнослужащих. Вопросы решаем как по телефону, так и посредством живых встреч. В 2024 году я курировал 16 таких семей в Королеве и 29 — в Ивантеевке. Также провел с ними в прошлом году 93 встречи», — рассказал депутат.

Керселян подчеркнул, что за этот период бойцы неоднократно приезжали домой в плановый отпуск или на реабилитацию по ранению. С некоторыми удавалось поговорить лично, пожать им руку и поблагодарить за мужество и стойкость.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.