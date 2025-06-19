Депутат Карзубова рассказала, почему мужчины идут служить на СВО по контракту

Жители России активно подписывают контракт с Минобороны и уходят служить в зону проведения специальной военной операции потому, что не могут поступить иначе. В разговоре с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой они рассказали, что мотивированы желанием защитить семью и оказать помощь родине, которая нуждается в поддержке.

«Я достаточно часто встречаюсь с контрактниками, которые приходят в отпуска и посещают наши Центры поддержки участников СВО и их семей. Они мотивированы желанием защитить свою страну и своих близких, а также стремлением внести вклад в общее дело. Некоторые отмечают, что служба для них — это не только святая обязанность, но и возможность профессионального роста и развития. Кроме того, они ценят товарищество среди сослуживцев, что помогает им справляться с трудностями», — рассказала Карзубова.

О льготах

Фото - © Поздравление военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной её образования Губернатором Подмосковья/Медиасток.рф

По словам депутата, власти России и Московской области в частности заботятся о том, чтобы бойцы СВО и их семьи получали помощь от государства. Для этого разрабатываются меры поддержки, направленные на самые разные сферы жизни.

«В Московской области участникам СВО полагаются общие гарантии в различных сферах: трудовой — приостановление трудового договора, двойной страховой стаж; финансовой — кредитные каникулы и льготная ипотека; социальной — бесплатная юридическая и медицинская помощь, санаторно-курортное лечение; образовательной — поступление в вузы по квоте, профессиональное обучение; налоговой — льготы по имущественным налогам, освобождение от госпошлин; жилищно-коммунальной — компенсации, приостановление начисления пеней. Дети участников СВО и ветеранов боевых действий имеют право на льготы, связанные с образованием, отдыхом и оздоровлением. Еще одной важной льготой, которую хочу отметить, является получение денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей взамен обеспечения земельными участками», — добавила депутат.

Денежные выплаты

Мужчины, заключившие контракт в подмосковной Балашихе, кроме единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей от государства, получают разовое пособие из регионального бюджета в размере 2,6 млн рублей. При этом не имеет значения, жителем какого региона является россиянин. Заключить контракт в Балашихе может любой желающий.

Каждый военный также получает ежемесячно зарплату, размер которой начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит от звания, должности и рода выполненных задач. За государственные и боевые награды также полагаются дополнительные надбавки.

Центр отбора на службу

Фото - © Работа Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе/Медиасток.рф

Единый центр отбора на службу по контракту работает в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. В одном месте компетентные специалисты рассказывают будущим военным, на какие льготы они могут рассчитывать, какие меры поддержки будут полагаться их семьям. Там же бойцам предоставляют трехразовое питание и жилье на время прохождения медкомиссии, оформления всех документов и прохождения курсов боевой подготовки.

Контакты для связи

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.