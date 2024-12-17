Депутат Картаполов заявил, что злоумышленникам не удастся его запугать

Депутат Картаполов о намерениях его запугать: не дождутся

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что сообщение о якобы минировании его автомобиля вызвано желанием его запугать и посеять панику, сообщает NEWS.ru .

Во вторник утром в результате взрыва у подъезда дома в Москве погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

После этого в экстренные службы поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе под автомобилем депутата Картаполова. На место выехали взрывотехники.

«Они хотят нас запугать. Хотят, чтобы мы начали проявлять беспокойство, запаниковали. Не дождутся! Мы спокойно продолжим делать нашу работу», — заявил депутат.

По словам Картаполова, его машина стоит на месте, и он давно на ней не ездил.