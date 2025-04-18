Депутат Госдумы Толмачев провел прием жителей в Реутове

Депутат Государственной думы Александр Толмачев провел прием в региональной приемной партии «Единая Россия» в Реутове. В ходе приема граждане обратились к депутату с вопросами, касающимися специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих, сообщает пресс-служба депутата.

Владимир из поселка Монино в городском округе Щелково ходатайствовал о посмертном присвоении звания Героя Российской Федерации главному маршалу авиации Александру Голованову, командовавшему дальней авиацией в годы Великой Отечественной войны и после нее.

Сергей, житель Москвы, в интересах ветерана ВОВ обращался по вопросу обеспечения участка под Рузой водой. Александр Толмачев отметил, что поднятые вопросы касаются людей, которые выполняли долг по защите рубежей и интересов Родины, а значит, имеют особый приоритет.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты Государственной думы от «Единой России» работают над решением задач, которые доверяют семьи защитников Родины, вносят законотворческие инициативы для поддержки бойцов и их семей.

«Внимательно выслушал каждого заявителя. Направил запрос о том, чтобы участок ветерану Великой Отечественной войны, победителю нацизма, наконец обеспечили водой. Ходатайство о маршале Голованове поддержу обязательно — на примерах таких людей растут новые поколения, и чем больше мы будем знать о героях, тем больше юных патриотов станут достойными гражданами России», — сказал Толмачев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.