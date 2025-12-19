Депутат Госдумы посетил штаб сбора гуманитарной помощи для военных в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве продолжается подготовка очередного гуманитарного конвоя для отправки военнослужащим в Запорожскую область, ДНР и ЛНР. Отправка груза запланирована после 21 декабря. Наиболее востребованными остаются мобильные средства РЭБ и мотоциклы для повышения маневренности подразделений.

Депутат Госдумы Геннадий Панин регулярно оказывает содействие в закупке необходимого оборудования и материалов для фронта. Он поблагодарил главу Орехово-Зуевского округа Руслана Заголовацкого и предпринимателей за организацию и доставку техники.

Панин также выразил признательность волонтерам, которые плетут маскировочные сети и готовят костюмы для разведчиков, а школьникам — за поздравительные открытки, сладкие подарки и новогодние украшения для военнослужащих. Депутат отметил, что личные посылки от родственников и друзей обязательно будут доставлены адресатам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.