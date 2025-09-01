Депутат Голубков пообщался с бойцами СВО и узнал, что их мотивирует на службу

Россияне, в том числе жители Московской области, активно подписывают контракт с Минобороны РФ и уходят служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков рассказал РИАМО, что регулярно общается с военными, которые неоднократно делились, почему решили отправиться на контрактную службу. Главной мотивацией является осознанная позиция, что семью и одину нужно защищать.

«Регулярно встречаюсь и общаюсь с нашими ребятами, которые заключают контракт с Минобороны. От них я слышу не просто слова, а твердую и осознанную позицию, их мотивация вызывает огромное уважение. В основе их решения отправиться в зону СВО лежат традиционные ценности: защита своей страны, своих близких и будущего наших детей. Они хотят встать плечом к плечу со своими боевыми товарищами и внести свой вклад в общее дело, восстановить справедливость. Конечно, такая работа заслуживает особого отношения и обеспечения стабильной материальной базы, которая позволяет обеспечить семью в тылу», — рассказал депутат.

По словам Голубкова, российские военные — это люди с крепким внутренним стержнем, которые готовы стоять до конца, защищая родную землю, а также своих родных и близких людей. Присоединиться к контрактникам можно здесь: контрактмо.рф.

О льготах

Власти, в свою очередь, понимают, что труд военных — один из самых сложных и опасных. Для поддержки бойцов и их семей в регионе и в стране действует целый комплекс льгот.

«На данный момент у нас действует одна из самых мощных и комплексных систем поддержки для военнослужащих и их семей. Главная задача — чтобы каждый боец чувствовал надежный тыл и заботу. Действуют единовременные и регулярные денежные выплаты, дополнительное санаторно-курортное лечение. Также предусмотрена социальная поддержка семей участников СВО. Это и помощь в быту, и психологическая поддержка, и юридические консультации. Обеспечена забота о детях. Для них — бесплатные детские сады, кружки и секции, льготы при поступлении в вузы. Ведется работа по предоставлению земельных участков семьям, помогаем в решении жилищного вопроса», — рассказал Голубков.

Подмосковные власти активно взаимодействуют с военнослужащими и их близкими, чтобы быстро решать возникающие проблемы. Механизм помощи непрерывно улучшается, обеспечивая внимание каждому.

О деньгах

Государство понимает, что кроме комплексной поддержки бойцов и их семей в виде различных льгот, важно, чтобы военные получали высокую зарплату. При подписании контракта в Московской области военные разово получают 3 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Данная единовременная выплата является одной из самых больших.

В общей сложности за первый год службы военные получают 5,5 млн рублей вместе с ежемесячной зарплатой и единовременной выплатой при подписании контракта с Минобороны.

Минимальная зарплата начинается от 204 тысяч рублей. Такую сумму получают рядовые контрактники. Военные, являющиеся командирами отделения в звании сержант, ежемесячно получают от 232 тысяч рублей. Заместитель командира взвода — командир отделения в звании сержант ежемесячно получает по 242 тысячи рублей. И эти суммы являются минимальными, но не финальными. Итоговая ежемесячная зарплата формируется с учетом рода выполненных задач, а также наличия государственных или боевых наград у конкретного служащего.

Пункт отбора бойцов в Подмосковье

Для удобства россиян, желающих заключить контракт с Минобороны, в подмосковной Балашихе открыли единый центр отбора кандидатов на службу, которые в одном месте могут получить сразу комплекс услуг. На время прохождения медицинской комиссии, оформления документов и периода прохождения первой боевой подготовки будущие военные получают не только комфортное временное жилье, но и трехразовое сбалансированное питание.

Также в центре бойцам предоставляют консультации узких специалистов и подробно рассказывают, на какие меры региональной и государственной поддержки они могут рассчитывать, а что могут получить их семьи.

Территориально единый центр отбора бойцов в Балашихе находится на Восточном шоссе во вл. 2. Заключить контракт тут могут не только жители Московского региона, а жители со всей России.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, или по телефону с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.